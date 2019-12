ChinWook Lee, el 'rey' de las mascarillas faciales coreanas, entra en el club de los multimillonarios

ChinWook Lee, propietario de la compañía de cosméticos Have & Be, está a punto de cerrar un acuerdo con el gigante estadounidense Estée Lauder, lo que convertirá a este empresario surcoreano de 43 años en multimillonario, sostiene Bloomberg.

La empresa norteamericana adquirió por primera vez una participación en Have & Be a finales de 2015 y ahora planea comprar dos tercios de la compañía por, aproximadamente, 1.100 millones de dólares, según anunció la propia Estée Lauder el pasado mes de noviembre. Se prevé que el acuerdo se cierre dentro de un mes.

El empresario surcoreano no reveló a cuánto ascendió el acuerdo de 2015, pero —según las estimaciones del medio—, Lee habría recibido alrededor de 103 millones de dólares.

Graduado en arquitectura, ChinWook Lee creó Have & Be' en el año 2004. Esta compañía de cosméticos posee dos marcas: Do The Right Thing y Dr. Jart+, cuyos productos (principalmente limpiadores, hidratantes y mascarillas faciales) se venden en más de 35 países en todo el mundo.

