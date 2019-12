El corredor que dio una nalgada a una reportera durante una trasmisión se arrepiente: "me dejé llevar por el momento"

La periodista aún no ha decidido si aceptará o no las disculpas de su agresor.

Tommy Callaway, el corredor que dio una nalgada a una periodista durante una trasmisión en vivo concedió este martes una entrevista a la revista Inside Edition en la que dijo sentirse "decepcionado de sí mismo" por su "horrible acto".

Callaway de 43 años, casado y padre de dos hijos, dijo haber actuado fuera de sí cuando tocó a la reportera Alex Bozarjian durante su cobertura en vivo de una carrera de 5 kilómetros que se celebró el pasado 7 de diciembre en la ciudad de Savannah en Georgia (EE.UU).

"Me dejé llevar por el momento, me estaba preparando para levantar las manos y saludar a la cámara hacia el público, hubo un error de juicio de carácter y toma de decisiones. Le toqué la espalda, no sabía exactamente dónde la toqué", expresó.

La reportera escribió ese día en Twitter : "Para el hombre que me golpeó el trasero esta mañana en la televisión en vivo: me violó, cosificó y me avergonzó. ¡Ninguna mujer debería tener que aguantar esto en el trabajo o en cualquier lugar! Puedes mejorar".

Callaway que además es ministro de jóvenes y líder de los boy scouts, dijo estar en un cien por ciento de acuerdo con las declaraciones de la periodista y mencionó que si hubiera visto la reacción facial de la reportera al momento de ser tocada, se habría sentido avergonzado y se habría detenido para disculparse.

Bozarjian, por su parte, dijo en una entrevista que aún no ha decidido si aceptará o no las disculpas. "Ya sea que esté abierta a [escuchar sus disculpas] o no, quiero tomarme mi tiempo con eso", expresó.

El Consejo de Deportes de Savannah, que fue el encargado de la realización de la carrera, ha anunciado que Callaway no podrá participar en ninguno de sus eventos futuros.