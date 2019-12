Un tribunal de Roma ordena a Facebook reactivar la cuenta de un movimiento fascista italiano

El Tribunal Civil de Roma falló este jueves a favor de CasaPound -un movimiento político de extrema deracha italiano- que presentó una apelación contra la decisión de Facebook de cerrar la cuenta del partido y ordenó a la plataforma reabrirla, informan medios locales.

La sentencia, firmada por la jueza Stefania Garrisi, también establece una multa de 800 euros por cada día de violación de la orden judicial y ordena además a la empresa a retribuir un monto de 15.000 euros por los honorarios judiciales incurridos por CasaPound.

Facebook cerró las cuentas de Facebook e Instagram del movimiento el 9 de septiembre acusándolo de "generar odio", en ese momento, un portavoz de la plataforma expresó: "Las personas u organizaciones que difunden el odio o atacan a otros sobre la base a su identidad no tendrán un lugar en Facebook e Instagram. Las cuentas que eliminamos hoy violan esta política y ya no estarán presentes", recoge The Guardian.

A pesar del fallo judicial, Facebook no reactivó la cuenta de inmediato, pero dijo que estaba al tanto de la decisión y que la estaba "revisando cuidadosamente". El dictamen no menciona la cuenta de Instagram, que también es propiedad de Facebook.

Inspirado en las ideas del dictador italiano Benito Mussolini, CasaPound toma su nombre del poeta estadounidense Ezra Pound, conocido por sus ideas fascistas y antisemitas. Aunque el movimiento afirma apoyar una variante democrática del fascismo, ha sido acusado de promover la violencia y el racismo.