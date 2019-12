Una periodista hace un reportaje sobre la detección temprana de cáncer y salva su propia vida

"Recuerdo que pensé que la historia iba a salvar vidas. No tenía ni idea de que la vida que iba a salvar sería la mía", confesó la corresponsal de NBC News.

La periodista Kristen Dahlgren, que lleva más de una década trabajando de corresponsal de NBC News, logró detectar a tiempo los cambios alarmantes en su organismo que le sirvieron de impulso para acudir con urgencia a una consulta médica, donde le diagnosticaron cáncer de mama en segunda etapa.

En su 47.º cumpleaños en septiembre de este año, Dahlgren se percató de una pequeña hendidura en uno de sus pechos, debajo de la cual había una induración que la mujer no podía palpar en ningún otro lugar.

Fue entonces cuando recordó su propio reportaje que hizo en 2016 luego de que apareciera un estudio que constató que una de cada seis mujeres con cáncer de mama se presentaban ante un médico con síntomas diferentes al típico nudo, que incluían cambios en los pezones, la aparición de hendiduras, hoyuelos, dolor o enrojecimiento.

"Recuerdo que pensé que la historia iba a salvar vidas. No tenía ni idea de que la vida que iba a salvar sería la mía", confesó Dahlgren este miércoles. Lo hizo al rememorar el material de hace varios años para el que entrevistó a una médica y una mujer que descubrió que tenía la misma enfermedad por un cambio sutil en la forma de su seno.

La periodista no tiene antecedentes de cáncer en su historia familiar, es activa y se sometió a una mamografía recién en abril de este año, con lo cual el cáncer de mama era lo último que iba a sospechar. Si no hubiera hecho aquel reportaje, no le habría atribuido importancia alguna a la hendidura, pensando que cualquier cambio maligno habría sido visible en su mamograma.

Al día siguiente después de su cumpleaños tuvo que cubrir el paso de un huracán en Carolina del Norte, lejos de su casa, pero su marido insistió en que viera a un médico entre los reportajes, y así Dahlgren acudió a un hospital local donde le hicieron otro mamograma y ultrasonido, y pocos días después le dijeron que tenía cáncer.

Desde entonces la periodista ha descubierto que una mamografía solo es un 87 % efectiva y es menos sensible si el tejido mamario es denso, como era su caso. Ahora, contando con un pronóstico optimista de los médicos, quiere alertar a cada mujer que acuda al médico si nota un hoyuelo, un cambio del contorno de sus pechos, un enrojecimiento, un picazón, una inflamación o cualquier secreción. "Puede no ser nada. A menudo no es nada. Pero una visita a su médico es una manera fácil de asegurarse de eso", concluye.

