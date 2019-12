Ciudad de México paga a sus policías para que bajen de peso

La Policía de Ciudad de México lleva adelante un programa que tiene como objetivo combatir el sobrepeso y la obesidad entre sus elementos a través de incentivos económicos que ayuden a cambiar su rutina y dieta alimenticia, informa AFP.

Alrededor de 1.800 policías están inscritos en la iniciativa Policía Saludable, que se lanzó en agosto pasado. Los efectivos que se incorporaron a ella reciben una bonificación mensual de 1.000 pesos (unos 50 dólares) durante los cinco meses que dura el curso, y otros 5.000 pesos (aproximadamente 260 dólares) al finalizarlo.

Aquellos que se adhirieron dicen que les está cambiando la vida. "Todo esto fue completamente nuevo para mí. El primer mes fue duro, tanto mental como físicamente", relató el policía Mauricio Barrera, de 26 años. "Pero el programa me ayudó a comprender que la obesidad es una enfermedad", agregó el oficial, que ya ha perdido 16 kilos.

Por su parte, el instructor de acondicionamiento físico, Javier Ramírez, indicó que la iniciativa es una forma de combatir el problema de la obesidad en la sociedad mexicana. La Policía de Ciudad de México necesita agentes que "estén en condiciones óptimas para que pueden hacer su trabajo de manera efectiva", subrayó.

Según las estadísticas nacionales, tres cuartas partes de los adultos mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. Esa cifra es superada únicamente por EE.UU. dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Las altas tasas de obesidad en la nación latinoamericana están impulsando el crecimiento de los casos de diabetes y enfermedades cardíacas.

"Mi cuerpo siente la diferencia"

En un intento por combatir ese problema, en 2014 se estableció un impuesto sobre los refrescos y otras bebidas azucaradas, mientras que en octubre pasado el Congreso aprobó una ley que obliga a las empresas de alimentos y bebidas a incluir un etiquetado en el que se advierta sobre el alto contenido de sodio, azúcar y grasa.

Además de los ejercicios físicos, el programa Policía Saludable incluye sesiones de asesoramiento nutricional para ayudar a los agentes a mantener una dieta más saludable y equilibrada.

"Mi salud era deficiente y me estaba sintiendo cansada en el trabajo", dijo la oficial Graciela Benítez, quien ha conseguido bajar 10 kilos. "Ahora no me canso. Mi cuerpo siente la diferencia", agregó.