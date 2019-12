Gobierno de Alberto Fernández presenta el 'Plan Integral Argentina contra el Hambre'

El ministro de Desarrollo Social argentino, Daniel Arroyo, presentó este viernes el 'Plan Integral Argentina Contra el Hambre', un programa social destinado a atender las necesidades alimenticias de la población más vulnerable, en el marco de la crisis social. Para llevarlo a cabo, se anunció la conformación de un consejo especial de carácter federal, según explicaron las autoridades desde el salón Eva Perón de la casa de Gobierno.

Sobre los mecanismos administrativos para implementar las tareas, el funcionario detalló que "va a haber un observatorio por encima del consejo, que va a actuar en tiempo real".

Asimismo, se adelantó que el sector científico será determinante para llevar adelante este nuevo sistema, para estudiar las correctas formas de alimentación. El escritor Martín Caparrós, quien forma parte del consejo, expresó en la conferencia de prensa que la meta es "que no haya desnutridos en un plazo considerable".

Por su parte, Victoria Tolosa Paz, a cargo del Consejo Federal de Políticas Sociales, expresó: "No estamos de acuerdo con vivir en la inmoralidad de saber que hay argentinos que no comen". Además, acotó que todavía no hay precisiones sobre los fondos que se van a destinar a estas políticas sociales.

"Más de 15 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria. En un país donde somos productores de alimentos, uno de cada dos niños y niñas es pobre. Sin pan, la vida se padece. Sin pan, no hay democracia ni libertad", dijo el mandatario, Alberto Fernández, en su discurso de asunción, el pasado 10 de diciembre. Atender esa grave problemática, será una de las prioridades del nuevo Gobierno, según afirmó.

La últimas cifras, tanto oficiales como no oficiales, obligan a poner el foco en ese tema: en el primer semestre de 2019, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la pobreza en Argentina alcanzaba al 35,4 % de las personas, mientras que 7,7 % se consideró en la indigencia.

Pero estos datos, ya de por sí preocupantes, van en aumento. Según el informe del Observatorio de la Deuda Social, elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza, al cierre del tercer trimestre de este año, alcanzó el 40,8 % de la población, mientras que la indigencia afectó al 8,9 %.

Por lo pronto, el equipo de Fernández ya activó el Plan Integral Argentina Contra el Hambre antes de su presentación, a cargo de la cartera de Desarrollo Social.

Una de las medidas centrales del programa consiste en la entrega de tarjetas de débito, emitidas por el Banco Nación —la banca estatal—, que solo servirán para la compra de alimentos en supermercados, por un monto de entre 4.000 y 6.000 pesos por mes (entre 67 y 100 dólares).

Las mismas serán entregadas a mujeres con hijos menores de seis años, embarazadas en situación de vulnerabilidad y personas con discapacidad, que sean beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), una ayuda que otorga el Estado a padres y madres con hasta 5 menores de 18 años.

En una primera etapa, las mencionadas tarjetas serán repartidas en las ciudades más afectadas por la crisis. El miércoles pasado se otorgaron unas 7.000 en Concordia, en la provincia de Entre Ríos, zona noreste del país, que tiene el nivel más alto de pobreza relativa en todo el territorio.

Situación crítica

"Nosotros pensamos arrancar en febrero con la tarjeta de alimentos. Aceleramos todos los procesos porque realmente hay una emergencia y empezamos por las situaciones más críticas", explicó el ministro Arroyo durante una entrevista con el canal TN.

La razón por la cual este plan apunta a chicos menores de seis años es porque, recién una vez alcanzada esa edad, los niños pueden asistir a comedores escolares, no antes.

"Arrancamos donde está el problema central en Argentina, porque baja mes tras mes el consumo de leche y porque en los controles que hacemos de peso y talla en los comedores nos está dando una generación de chicos petisos y obesos", dijo el funcionario. Y prometió que en marzo el programa se extenderá llegando a otros sectores y edades.