Arrestan al maratonista que manoseó a una reportera durante una transmisión en vivo

El corredor que le dio una nalgada a una reportera durante la trasmisión en vivo de una maratón en Savannah (EE.UU.) fue arrestado este viernes. El hombre enfrenta cargos por cometer un delito menor de agresión sexual, informó una portavoz de la Policía local Bianca Johnson.

Alex Bozarjian, reportera de WSAV-TV, estaba realizando la cobertura de la competencia en un puente de la ciudad mientras los corredores pasaban junto a ella. De repente, Tommy Callaway, de 43 años, la sorprendió al darle una palmada en la cola.

Según los registros de la cárcel, el hombre estuvo en prisión el viernes por la tarde. Sin embargo, su defensa ha declinado emitir comentarios. Previamente, Callaway dijo en una entrevista a Inside Edition que se dejó llevar por el momento y aseguró sentirse "decepcionado de sí mismo" por su "horrible acto".

El video del incidente fue publicado en Internet y ha sido visto más de 11 millones de veces en Twitter hasta el viernes.

El canal WSAV-TV calificó la conducta como "reprensible y completamente inaceptable". Por su parte, la periodista envió un mensaje a su agresor a través de Twitter: "Me violó, me cosificó y me avergonzó. ¡Ninguna mujer debería tener que aguantar esto en el trabajo o en cualquier lugar!"

La agresión sexual es un delito menor en Georgia, que se castiga con hasta un año de prisión. La ley estatal define el delito como "hacer contacto físico con las partes íntimas del cuerpo de otra persona sin el consentimiento de esa persona".