Descubre a un desconocido que habla con su hija pequeña a través de una cámara de seguridad 'hackeada' (VIDEO)

En la grabación se aprecia cómo el 'hacker' habla con una niña pequeña mientras mira la televisión sola y luego con su padre, que no entienden de dónde proviene la voz.

Un 'hacker' gastó este miércoles una broma de mal gusto a un hombre llamado Adam Krcilek y su hija, tras piratear una cámara de seguridad Ring instalada en la cocina de su casa, ubicada en Sarpy (Nebraska, EE.UU.), según se aprecia en un video difundido por el canal Storyful News.

En la grabación se ve cómo el pirata informático, aprovechando que el hombre salió un momento de casa, empieza a hablarle a la pequeña, que está mirando la televisión. "¿Qué estás mirando? He visto ese programa antes", afirma el 'hacker'. "¿Hola", añade al ver que la niña no responde.

Entonces Krcilek entra en la cocina y abre la nevera sin percatarse del saludo del 'hacker'. "¿Qué estás comiendo?", pregunta mientras se ríe. Entonces el hombre mira la pantalla del televisor y comprueba su teléfono, sin entender de dónde proviene la voz. "¿Tienes hambre?", continúa.

Fue en ese momento cuando el padre se dio cuenta de dónde provenía el sonido, por lo que parece que el 'hacker' reinició la cámara. Krcilek se acerca al dispositivo y pregunta varias veces quién está detrás del 'hackeo' del aparato.

No es el primer caso

El padre desactivó la cámara y aseguró que está decepcionado con Amazon, el fabricante de la misma. "He quitado todas mis cámaras Ring interiores", aseguró el hombre.

La empresa explicó que un tercer teléfono no identificado había iniciado sesión en su cuenta de Ring, sin poder determinar su origen. También le recomendaron que configure el sistema con una verificación de dos pasos, pero Krcilek asegura que cuando instaló el dispositivo hace medio año no le dieron ese mismo consejo. Asimismo, indicaron que muchos usuarios utilizan la misma contraseña que en otros servicios, algo que consideran que no es seguro.

Ya son al menos cinco las familias con cámaras Ring que han sufrido ataques de este tipo, en el que normalmente los 'hackers' realizan insultos racistas para acosar a las personas dentro de su hogar. Por ejemplo, la semana pasada un hombre pirateó ese mismo sistema en una casa del estado de Misisipi y acosó a una niña de ocho años que estaba sola en su cuarto.

