Halla muertas a sus dos hijas en casa y poco después su mujer se suicida arrojándose contra un camión

Un hombre llamado Josep, de 36 años, encontró este viernes, 13 de diciembre, a sus dos hijas de cinco y seis años muertas en su casa ubicada a las afueras de Salitja (Girona, España). Poco después supo su esposa María, dos años mayor que él, se acababa de suicidar tirándose desde un puente a la autopista A-7, donde la arrolló un camión, informa El Mundo.

Josep, que es director comercial de vehículos de ocasión de Mercedes, volvió al domicilio para comer tras pasar la mañana en el trabajo, cuando encontró los cadáveres de las pequeñas con claros signos de violencia. Llamó a la Policía para informar del asesinato y poco después le informaron que María había sido atropellada en una carretera cercana a la casa de sus suegros.

Los testigos aseguran que, tras bajar de un vehículo de alta gama, la mujer se lanzó al vacío con la ropa manchada de sangre. Aunque ingresó en el hospital en estado crítico falleció al cabo de unas horas.

Persona "introvertida"

Los Mossos d’Esquadra, la Policía autonómica catalana, baraja la hipótesis de que María mató a sus dos hijas con una azada antes de quitarse la vida.

La familia vivía en esa localidad, de solo 300 habitantes, desde 2014. Los vecinos aseguran que no se relacionaban con los lugareños y describen a la madre como una persona "introvertida" que no trabajaba y casi no salía de casa. Además, ninguna de las niñas estaba escolarizada. La madre llegó incluso a decir a una vecina que ella misma les daba clases en el domicilio.

Las autoridades locales lamentaron la tragedia y han decretado tres días de luto. Asimismo, detallaron que no tienen constancia de que hubiera problemas en esa familia, pues no existe ninguna solicitud a los servicios sociales ni indicio alguno de violencia de género. Por su parte, la Justicia ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.