La patinadora olímpica rusa de 17 años Alina Zaguítova anuncia que se tomará un descanso tras ganar "todo lo posible"

A sus 17 años, la patinadora artística Alina Zaguítova es mundialmente conocida como campeona olímpica, mundial y europea. El año pasado se colgó la medalla de oro en la prueba individual de los últimos Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang gracias a unos ejercicios de gran dificultad técnica.

Este viernes, una semana después de la fallida final del Grand Prix y en vísperas del Campeonato Nacional de Rusia, donde se determinaría su participación en el Campeonato de Europa, la joven deportista anunció que había decidido "suspender la actuación" por un tiempo no indefinido.

"Ya tengo todo en mi vida"

"No me iré, pero no participaré en el Campeonato de Rusia", dijo Zaguítova al Primer Canal de la televisión rusa, aclarando que tampoco se postulará para el Campeonato Europeo ni para el Mundial.

Zaguítova explicó que ha decidido tomarse un descanso en su carrera deportiva, porque en este momento ya tiene "todo en la vida" y la motivación y el entusiasmo de competir le habían abandonado. "Quiero que regrese esta condición mía, cuando siento que quiero ir a competiciones", confesó.

La joven hizo hincapié en que no va a abandonar el deporte y que continuará entrenándose y patinando en shows, aunque, —agregó— "en la próxima temporada ya no me verán en los torneos". Al mismo tiempo, dijo que planea aprender nuevos ejercicios y elementos del patinaje artístico sobre hielo al lado de su actual entrenadora, Eteri Tutberidze.

"Ya lo pidió en verano"

Tutberidze, por su parte, confesó al canal ruso que para ella este anuncio no ha sido una sorpresa, pues "lleva expresando este deseo desde hace alrededor de año y medio". "Ya lo pidió en verano: 'Dame un descanso, quiero tomar la decisión de que quiero competir yo misma'", recuerda Tutberidze que le dijo su pupila.

Pero entonces a Zaguítova no le concedieron la pausa deseada y, a pesar de todo, la chica continuó entrenándose y luchando por el título de mejor atleta del mundo. En noviembre de 2019 patinó en dos etapas de la serie Grand Prix: primero en el Internationaux de France, en el que se llevó la plata y luego en el Trofeo HNK, donde ganó el bronce.

Sin embargo, en la final de la serie de este diciembre, tras ejecutar perfectamente el programa corto (que la ubicó en un segundo lugar intermedio con 79,60 puntos), completó el programa de danza libre con múltiples errores y bajó al sexto lugar con una puntuación total de 205,23.

"¿Me fui porque perdí en la final del Grand Prix? Contestaré a las personas que piensan así: ya he ganado todo lo posible", dijo Zaguítova. ¿Por qué habría de estar triste? Ya dije 150 veces que para mí es importante qué lugar ocuparé. Esto no es un incentivo para mí ahora", concluyó.

