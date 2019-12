Yandex desarrolla un sensor para autos no tripulados 50 % más barato que los análogos

El gigante tecnológico ruso Yandex ha desarrollado un nuevo prototipo de lídar, el sensor más caro de los vehículos no tripulados. El costo del dispositivo es un 50 % más barato que sus análogos, informó el servicio de prensa de la compañía.

La empresa explicó que en un auto no tripulado se instalan tres tipos de sensores: cámaras, radares y lídares. El último escanea el espacio utilizando rayos láser que se reflejan de los objetos y crean una imagen tridimensional del entorno. A diferencia de las cámaras, su funcionamiento no depende de las condiciones de iluminación, y además proporciona mucha más información sobre el objeto que el radar.

"En este momento, el lídar es el sensor más importante y caro que se instala en los vehículos no tripulados. Yandex está desarrollando un lídar y una cámara para su propio sistema de control no tripulado. Los primeros vehículos no tripulados equipados con nuevos sensores ya están siendo probados", reza el comunicado.

Actualmente, Yandex está trabajando en dos tipos de lídares: el primero, con una visión general de 360 grados, recopila información sobre objetos alrededor de un vehículo no tripulado; el segundo tiene un ángulo de visión de 120 grados y puede ser utilizado para obtener datos más detallados sobre objetos frente al automóvil.