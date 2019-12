Khabib Nurmagomédov sobre su combate contra Tony Ferguson: "Voy a golpearlo especialmente duro"

El luchador ruso de artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) Khabib Nurmagomédov compartió su opinión sobre su combate con el estadounidense Tony Ferguson en el que defenderá su título de peso ligero de la UFC.

En una reciente charla con la prensa, el 'Águila de Daguestán' reconoció el desafío que le espera el próximo 18 de abril en el Barclays Center de Nueva York (EE.UU.). No obstante, ve sus posibilidades de victoria más altas porque se considera superior en el octágono: "Soy mucho mejor físicamente, soy más resistente y, a diferencia de él [Ferguson], aún no he perdido".

"Yo sé golpear, y a él [Ferguson] especialmente, voy a golpearlo duro", agregó.

Nurmagomédov también aprovechó para hablar de las fortalezas del estadounidense al resaltar que no pierde un combate desde el 2012. Asimismo, lo calificó de "gran oponente" y subrayó que lo toma "muy en serio".

"En toda la historia de la UFC nunca antes se habían enfrentado dos peleadores con 12 victorias consecutivas. Así que será un gran acontecimiento histórico", argumentó el ruso.

Khabib confesó que, aunque entrena "dondequiera que esté", solo desde enero comenzará un duro e intensivo acondicionamiento; esto, para distribuir la carga de forma equilibrada y evitar sobreesfuerzo. "Serán unos 100 días de fuerte entrenamiento y, como dicen: ¡a la batalla!", aseveró.

Nurmagomédov y Ferguson se enfrentarán luego de al menos cuatro ocasiones en las que se reunieron para sellar un hipotético combate pero nunca lograron materializarlo por diversas razones.

Nurmagomédov, de 31 años, goza de un récord de 28 victorias y ninguna derrota. Su último combate fue ante el estadounidense Dustin Poirier en la UFC 242, que se celebró en septiembre en Abu Dabi.

Por su parte, Ferguson, de 35 años, solo ha perdido un combate de sus últimos 19. Su última actuación fue una victoria en junio contra su compatriota Donald Cerrone, que en enero se enfrentará al famoso irlandés Connor McGregor.

