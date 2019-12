Eliminatorias Qatar 2022: Así queda el cronograma de los partidos de la Conmebol

La primera fecha incluye a Argentina vs. Ecuador, Uruguay vs. Chile, Colombia vs. Venezuela, Brasil vs. Bolivia y Paraguay vs. Perú.

Esta jornada en Paraguay se llevó a cabo el sorteo de los partidos eliminatorios para la clasificación de las selecciones de la Conmebol al Mundial de Qatar 2020.

Durante la ceremonia, que se llevó a cabo en el hotel Bourbon de la ciudad de Luque, se anunció la primera fecha del trayecto para la Copa del Mundo, que incluirá a: Argentina vs. Ecuador, Uruguay vs. Chile, Colombia vs. Venezuela, Brasil vs. Bolivia y Paraguay vs. Perú.

Estos diez seleccionados integran un solo grupo en el que se enfrentarán en formato todos contra todos en partidos de ida y vuelta que se celebrarán entre marzo de 2020 y noviembre 2021.

En estas jornadas —18 en total— se definirán los cuatro países para la plazas directas de la Conmebol en el Mundial. Mientras que el quinto conjunto tendrá la chance de llegar al Mundial disputando un partido de repechaje contra el ganador de las eliminatorias de Oceanía en marzo de 2022.

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA organizada por Qatar comenzará el 21 de noviembre de 2022 y definirá a su ganador el 18 de diciembre. La elección de esos meses atípicos para la competencia se debe a las particularidades climáticas del país anfitrión ya que, por primera vez en la historia, el Mundial se jugará en Oriente Medio.

El calendario de las eliminatorias de la Conmebol:

• FECHA 1: marzo 2020

Argentina vs. Ecuador

Uruguay vs. Chile

Colombia vs. Venezuela

Brasil vs. Bolivia

Paraguay vs. Perú

• FECHA 2: marzo 2020

Bolivia vs. Argentina

Perú vs. Brasil

Venezuela vs. Paraguay

Chile vs. Colombia

Ecuador vs. Uruguay

• FECHA 3: septiembre 2020

Argentina vs. Paraguay

Colombia vs. Uruguay

Brasil vs. Venezuela

Bolivia vs. Ecuador

Chile vs. Perú

• FECHA 4: septiembre 2020

Perú vs. Argentina

Uruguay vs. Brasil

Venezuela vs. Chile

Paraguay vs. Bolivia

Ecuador vs. Colombia

• FECHA 5: octubre 2020

Argentina vs. Uruguay

Colombia vs. Brasil

Venezuela vs. Ecuador

Bolivia vs. Perú

Chile vs. Paraguay

• FECHA 6: octubre 2020

Brasil vs. Argentina

Uruguay vs. Bolivia

Perú vs. Venezuela

Paraguay vs. Colombia

Ecuador vs. Chile

• FECHA 7: noviembre 2020

Argentina vs. Chile

Uruguay vs. Paraguay

Perú vs. Colombia

Brasil vs. Ecuador

Bolivia vs. Venezuela

• FECHA 8: noviembre 2020

Colombia vs. Argentina

Venezuela vs. Uruguay

Paraguay vs. Brasil

Chile vs. Bolivia

Ecuador vs. Perú

• FECHA 9: marzo 2021

Venezuela vs. Argentina

Perú vs. Uruguay

Bolivia vs. Colombia

Chile vs. Brasil

Ecuador vs. Paraguay

• FECHA 10: marzo 2021

Argentina vs. Bolivia

Uruguay vs. Ecuador

Colombia vs. Chile

Brasil vs. Perú

Paraguay vs. Venezuela

• FECHA 11: junio 2021

Paraguay vs. Argentina

Uruguay vs. Colombia

Perú vs. Chile

Venezuela vs. Brasil

Ecuador vs. Bolivia

• FECHA 12: junio 2021

Argentina vs. Perú

Colombia vs. Ecuador

Brasil vs. Uruguay

Bolivia vs. Paraguay

Chile vs. Venezuela

• FECHA 13: septiembre 2021

Uruguay vs. Argentina

Perú vs. Bolivia

Brasil vs. Colombia

Paraguay vs. Chile

Ecuador vs. Venezuela

• FECHA 14: septiembre 2021

Argentina vs. Brasil

Colombia vs. Paraguay

Venezuela vs. Perú

Bolivia vs. Uruguay

Chile vs. Ecuador

• FECHA 15: octubre 2021

Chile vs. Argentina

Colombia vs. Perú

Venezuela vs. Bolivia

Paraguay vs. Uruguay

Ecuador vs. Brasil

• FECHA 16: octubre 021

Argentina vs. Colombia

Uruguay vs. Venezuela

Perú vs. Ecuador

Brasil vs. Paraguay

Bolivia vs. Chile

• FECHA 17: noviembre 2021

Argentina vs. Venezuela

Uruguay vs. Perú

Colombia vs. Bolivia

Brasil vs. Chile

Paraguay vs. Ecuador

• FECHA 18: noviembre 2021

Ecuador vs. Argentina

Perú vs. Paraguay

Venezuela vs. Colombia

Bolivia vs. Brasil

Chile vs. Uruguay

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!