"Ella terminó con la amenaza": Charlize Theron relata cómo su madre mató a tiros a su padre

Charlize Theron, célebre actriz y modelo de origen sudafricano, concedió este lunes a NPR una entrevista radial en la que se abrió con respecto a la noche en que su madre mató a su padre en defensa propia. Tenía ella entonces 15 años.

La actriz de Hollywood, hoy de 44 años, relató cómo su padre, Charles Theron, a quien recuerda como un alcohólico y un "hombre muy enfermo", las amenazó en estado de ebriedad a ella y su madre en una noche de junio de 1991.

"Mi padre estaba tan borracho que no debía haber podido ni caminar cuando entró a la casa con una pistola. Mi mamá y yo estábamos en mi habitación, apoyadas contra la puerta, porque él estaba tratando de abrirla", recordó la estrella. "Dio un paso atrás y justo disparó por la puerta tres veces. Ninguna de esas balas nos alcanzó, lo cual es solo un milagro".

Frente al peligro que corrían ambas, su madre, Gerda Theron, también cogió una pistola y disparó, matando al hombre.

"Pero fue en defensa propia, ella terminó con la amenaza", sostuvo Theron.

Después de una investigación, el asesinato de Charles Theron fue considerado legalmente como defensa propia, y la madre de la actriz no enfrentó ningún cargo.

"No me da vergüenza hablar de eso"

Asimismo, la estrella aseguró que no le da vergüenza contarlo, ya que cuando una persona habla sobre la violencia familiar se da cuenta de que no está sola ante la situación.

"No me da vergüenza hablar de eso, porque creo que cuanto más hablamos de estas cosas, más nos damos cuenta de que no estamos solos en nada de eso. Creo que, para mí, esta historia realmente siempre ha tratado sobre crecer con adictos y lo que eso le hace a una persona".

Theron también confesó que su familia era "increíblemente poco saludable" y se encontraba "atrapada" en una situación "bastante desesperada" debido al alcoholismo de su padre.

"Nuestra familia estaba atrapada en eso. Y la imprevisibilidad del día a día de vivir con un adicto es lo que sientes y tienes incrustado en tu cuerpo por el resto de tu vida, más que ese evento de lo que sucedió una noche. Por supuesto, desearía que lo que pasó esa noche nunca hubiera sucedido. Desafortunadamente, es lo que ocurre cuando no llegas a la raíz de estos problemas", lamentó la protagonista de 'Monster'.