El restaurante que recibió a las élites de Berlín y Madrid durante 115 años, incluso a jerarcas nazis

La ciudad de Madrid alberga un lujoso restaurante al que suelen acudir las clases mejores acomodadas. Su nombre es Horcher, y allí se pueden comer platos exóticos de cocina internacional, en un ambiente de gran atención, con salones elegantes, paredes estampadas y decoración señorial.

Lo que muchos no saben es que ese lugar, donde comen las élites españolas, incluyendo al expresidente Mariano Rajoy y actuales dirigentes de Vox, un partido de extrema derecha que acaba de sumar escaños en el Parlamento, también supo recibir a reconocidas figuras del fascismo alemán. De hecho, según el periodista argentino Uki Goñi, varios comensales fueron jerarcas nazis, quienes planearon su escape a América Latina en ese histórico establecimiento, que habría servido como centro de reuniones.

Los inicios en Berlín

Horcher abrió sus puertas en la capital alemana en 1904, y funcionó allí hasta 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. En efecto, mientras el mundo se asombraba por la barbarie del nazismo, allí se atendían como invitados de honor a funcionarios y otros miembros del Gobierno de Adolf Hitler.

Hermann Göring, un comandante en jefe de la Fuerza Aérea, acudía con frecuencia. En otras palabras, era su restaurante favorito: "Contrataba a Horcher para atender o llevar a sus invitados", afirma el historiador Giles MacDonogh, citado por The Washington Post.

El éxito del lugar se convirtió en realidad durante la Primera Guerra Mundial, cuando alcanzaba su esplendor. Tras la Noche de los Cuchillos Largos de 1934, Heinrich Himmler, futuro arquitecto del Holocausto, junto a otros importantes dirigentes, se dieron un festín de cangrejos, luego de que el nazismo cometiera una serie de asesinatos políticos previo al ascenso de Hitler, logrado ese mismo año. Actualmente, cualquier cliente puede ordenar el mismo plato, pedido por los fascistas décadas atrás.

Predilecto para los conservadores de España

Horcher mudó sus instalaciones a Madrid, pero a pesar del traslado mantuvo su buena consideración entre las élites españolas, al igual que en su país de origen. Actualmente, es uno de los sitios preferidos para la alta sociedad de la capital.

Elisabeth Horcher (39 años), la heredera del negocio, sostuvo en una entrevista del 2018 con El Confidencial que en verdad sus abuelos no defendían al nazismo: "Yo no me voy a ocupar de desmentir nada. En aquellos años, aquí venían tanto alemanes como ingleses. Pero si alguien quiere malinterpretar o sacar morbo de esto, allá ellos", sostuvo. A su vez, subrayó que esos parientes "no eran simpatizantes del régimen, ni en Madrid ni en Berlín", pero añadió que "fue una época en la que había que sobrevivir".

Así, por sus mesas pasaron grandes personalidades, como el pintor español Salvador Dalí, la actriz italiana Sophia Loren y el escritor estadounidense Ernest Hemingway. Actualmente, al comer un típico plato del Horcher, algún comensal podría encontrarse a un exlíder conservador del Partido Popular (PP), como Rajoy, o referentes de la extrema derecha.