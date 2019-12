"En Guatemala tratan estas cosas mucho más duro": Trump se queja de la inmunidad de uno de los principales encargados de su 'impeachment'

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó de "engaño" los procedimientos del juicio político que se le sigue en la Cámara de Representantes, y afirmó que si eso hubiera sucedido en Guatemala, la situación se hubiera manejado de una manera "más dura". La declaración la hizo durante la reunión que sostuvo con el presidente guatemalteco Jimmy Morales este martes en la Casa Blanca.

"Mira, es un engaño. Todo el asunto de la acusación es un engaño. Esperamos con ansias llegar al Senado. No tenemos derecho a abogados. No tenemos derecho a testigos. No tenemos derecho a nada...", anunció Trump a los periodistas al responder a una pregunta sobre si mañana estará atento a los procedimientos del juicio.

Además, el mandatario afirmó que el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff –que es uno de los de los principales encargados de la investigación legislativa–, supuestamente se inventó palabras para referirse a lo que dijo [el propio Trump] durante su conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, que tuvo lugar el 25 de julio.

"Es una farsa cuando tienes a un tipo como Schiff saliendo y haciendo una declaración sobre lo que hice. Él dijo: "Esto es lo que dijo". Pero nunca lo dije. Se lo inventó totalmente. En Guatemala, tratan las cosas mucho más duro que eso", aseguró, lamentando que, gracias a su inmunidad, Schiff no pueda ser procesado.

"Y debido a la inmunidad, él tiene inmunidad de la Cámara, no puede ser procesado. Él cogió una declaración y la inventó por completo. Fue una mentira. Fue un fraude. Y simplemente no puedes hacer esas cosas", afirmó el inquilino de la Casa Blanca.