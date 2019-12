Golpea con un bate a un administrador universitario que no intercedió a favor de su hija en un supuesto caso de violación

El rechazo de la Universidad de Portland (Oregón, EE.UU.) de investigar las denuncias de una estudiante que presuntamente fue víctima de abusos sexuales sería el motivo que llevó a Patrick Ell a atacar con un bate de béisbol a Matthew Rygg, un alto administrador universitario, informa Bloomberg.

Los hechos tuvieron lugar el 13 de diciembre, cuando un hombre, al que Ell identificó como Rygg, estuvo esperando al administrador frente a su casa y le asaltó en cuanto salió. Tras golpearlo varias veces en la cabeza, el agresor dejó a Ell tendido en la calle.

"El Sr. Rygg me dijo que creía que Patrick Ell había intentado matarlo", indica la Policía en una declaración jurada.

Como resultado del ataque, la víctima fue hospitalizada y recibió 18 puntos. Ell fue detenido cerca de media hora después de los hechos.

Según se detalla, los hombres se conocían desde hacía años. Entre 2009 y 2017, Ell trabajó en la Universidad de Portland, de la que se había graduado en 1989.

En 2016, su hija Clara, que entonces estudiaba en esa misma universidad el primer año de carrera, declaró que un compañero de estudios con el que tuvo "una corta relación romántica" aprovechó que estaba borracha para mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. No obstante, la universidad no satisfizo las demandas de Clara de suspender o expulsar al presunto abusador por considerar que no había evidencias sustanciales del delito. Rygg jugó un papel importante en la toma de esa decisión.

Ell, cuyo trabajo estaba relacionado con cuestiones de justicia social, se tomó el caso muy en serio y apoyó activamente a su hija, escribiendo a decenas de personas vinculadas a la universidad. En mayo del 2017, al ver que todos sus intentos de castigar al presunto abusador habían fracasado, abandonó el campus junto con Clara.

Patrick Ell está acusado de agresión de segundo grado. Su testimonio fue escuchado por un tribunal este lunes y la próxima cita en la corte será el 31 de diciembre.