Exjugador de la Juventus cuenta una anécdota para mostrar que "Cristiano Ronaldo no es una persona normal"

El exjugador de la Juventus y actual defensa del Al-Duhail, Mehdi Benatia, quien durante la pasada temporada compartió vestuario con Cristiano Ronaldo (CR7), reveló una curiosa anécdota que refleja la obsesión del futbolista portugués por los entrenamientos.

"En un partido ante Atalanta, en Bergamo, los dos fuimos suplentes porque a los tres días íbamos a jugar otro encuentro y el entrenador quiso hacer rotaciones. Cuando estábamos en el autobús de regreso, Cristiano me mandó un mensaje: '¿Qué vas a hacer ahora?'. Yo le contesté: 'Son las once de la noche. Me voy a casa. ¿Por qué?'. Y él me dijo: '¿Vamos a hacer algo de ejercicio en el gimnasio? No sudé y lo necesito. ¿Vienes?'", reveló Benatia a RMC Sports.

Benatia declinó la invitación, pero confesó que el hecho incremento su admiración por CR7. "Yo le respondí que eran las once de la noche y sólo quería llegar a casa y ver la televisión. En ese momento me di cuenta de que Cristiano no es una persona normal. Cuando trabajas con él, lo respetas más porque ves que ha sacrificado toda su vida por el fútbol".

El marroquí agregó que CR7 cumplió su palabra y al llegar al club se puso ropa de entrenar, en tanto que sus compañeros se marchaban a sus casas. "Mientras todos nos vestíamos de calle, él se vistió de entrenar, agarró su música y se fue al gimnasio".

Cristiano es actualmente capitán de la selección portuguesa de fútbol, tras abandonar el Real Madrid en julio de 2018 para pasar a la Juventus, que pagó por su fichaje 100 millones de euros.

La estrella deportiva, de 34 años, consiguió 16 títulos durante las nueve temporadas en las que jugó en el Real Madrid.