La única candidata demócrata a la Presidencia de EE.UU. que participó en el voto sobre el 'impeachment' de Trump se desmarca de su partido

Este 18 de diciembre la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó dos artículos del juicio político contra Donald Trump, al que los demócratas acusan de abuso de poder y obstrucción del Congreso.

Tulsi Gabbard, miembro de la Cámara de Representantes por Hawái y la única aspirante demócrata a la Presidencia de EE.UU. en 2020 que participó en la votación, se apartó de la disciplina de su partido al no votar a favor de aplicar el 'impeachment' al presidente republicano por ninguno de los dos cargos de los que se le acusa. En su lugar, optó por votar simplemente 'presente' en ambos artículos del juicio, informa New York Times.

Gabbard considera que el juicio no es más que un "proceso partidista, impulsado por animosidades tribales", motivo por el cual se desmarcó de la mayoría de demócratas en la votación. Aseguró que, en lugar de votar a favor de destituir a Trump, había presentado una resolución para censurarlo, y que quienes tienen que decidir si el presidente deja o no el cargo son los votantes estadounidenses.

"Llegué a la conclusión de que no podía votar sí o no en conciencia", dijo Gabbard en un comunicado. "Me encuentro en medio y he decidido votar 'presente'".

Gabbard no fue la única en romper la línea de partido en la votación. Collin C. Petreson, de Minnesota, y Jeff Van Drew, de Nueva Jersey, votaron contra ambos artículos del juicio político, mientras que Jared Golden, representante del estado de Maine, se opuso solo al artículo que acusa al presidente de obstrucción al Congreso.

El resto de votos

El artículo sobre abuso de poder recibió el apoyo de 230 miembros de la Cámara, mientras que 197 mostraron su rechazo. Por su parte, el artículo sobre obstrucción al Congreso fue respaldado por 229 legisladores frente a 198 votos en contra.

Donald Trump es el tercer presidente de EE.UU. que afronta un 'impeachment' después de Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998.