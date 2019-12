Coca-Cola intentó "cimentar su credibilidad en el ámbito de la salud" para vender sus refrescos a niños y madres

Un estudio publicado este 18 de diciembre señala que, a pesar de las crecientes tasas de obesidad infantil en EE.UU., Coca-Cola Company incluía entre sus objetivos de relaciones públicas tratar de cambiar la percepción en menores y madres del impacto en la salud de los refrescos azucarados.

La investigación —llevaba a cabo por la Universidad de Deakin de Australia y U.S. Right to Know, una organización sin ánimo de lucro de salud pública y consumo— incluye dos documentos internos de Coca-Cola.

El primero es una propuesta para una campaña de relaciones públicas para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 con un presupuesto de entre 1,5 y 2,5 millones de dólares que tiene como público objetivo a adolescentes y madres.

El segundo documento es otra propuesta para una campaña llamada 'Movement Is Happiness' (Movimiento es felicidad), cuyas metas de relaciones públicas incluían "aumentar los puntajes de salud de la marca Coca-Cola entre los adolescentes" y "cimentar la credibilidad en el ámbito de la salud y el bienestar".

Refrescos azucarados como "arma de destrucción masiva"

Gary Ruskin, codirector de U.S. Right to Know y uno de los autores del estudio — publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health— denunció en The Washington Post que este "esfuerzo de Coca-Cola por evadir la responsabilidad en la epidemia mundial de obesidad" genera muchas preguntas.

"A pesar de que los problemas de salud son bastante graves en EE.UU., vivimos bajo un control corporativo de facto; la industria alimentaria es increíblemente poderosa en EE.UU.", ha aseverado. Ruskin tachó de "insidioso" el hecho de que Coca Cola "promueva la noción de que los refrescos azucarados no son realmente tan malos para la salud de las personas".

Asimismo, Ruskin criticó que la compañía apunte intencionalmente a una población vulnerable al mismo tiempo que su poderoso y amplio aparato político representa un impedimento para poder promulgar buenas políticas sobre las bebidas azucaradas. Según señaló, el efecto de los alimentos ultraprocesados ​​en la salud humana es comparable con "un arma de destrucción masiva".

Respuesta de Coca-Cola

Por su parte, el vicepresidente de relaciones públicas y comunicación de Coca-Cola Company, Kent Landers, comentó al periódico que los documentos internos recogidos en el estudio son anteriores al compromiso que la compañía adoptó en el 2016 para suspender la financiación de programas de actividad física. Asegura que desde entonces Coca-Cola Company se ha reposicionado como una "compañía de bebidas total", que además de refrescos incluye productos como agua, jugos, bebidas de jugo, té, café, bebidas deportivas y bebidas energéticas.

"En Coca-Cola, reconocemos que demasiado azúcar no es bueno para nadie", afirmó Landers, señalando que últimamente la compañía está reduciendo su cantidad en los productos y toma "otras medidas para ayudar a las personas a reducir su consumo de azúcar".

Obesidad en EE.UU.

Desde la década de 1970, la tasa de obesidad infantil en EE.UU. se ha triplicado, aumentando sensiblemente el riesgo de que los niños puedan sufrir diabetes, enfermedades cardíacas y otras enfermedades asociadas con sobrepeso.

De acuerdo con los datos de la Encuesta nacional de examen de salud y nutrición 2015-2016, el 18,5 % de los estadounidenses de 2 a 19 años sufren de obesidad. Se estima que los gastos directos de salud causados por la obesidad infantil cuestan 14.000 millones de dólares al año.

En lo que se refiere a las tasas de obesidad de la población adulta de EE.UU. son aún peores: en el 2007, el 33,7 % de los adultos eran obesos. Las últimas estimaciones se acercan al 40 %, de acuerdo con los datos de la Asociación Médica Americana.