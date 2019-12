Putin, en respuesta a la BBC: "Expresamos nuestra posición tal y cómo lo hacen ustedes, ¿eso se llama interferencia?"

Durante su conferencia de prensa anual, el presidente ruso respondió a una pregunta del periodista de la cadena británica BBC, Steve Rosenberg, quien se interesó sobre la posible interferencia de Rusia en la política del Reino Unido.

"Con respecto a la intervención, en muchas ocasiones escuchamos de las autoridades, en particular de Reino Unido, evaluaciones de lo que está sucediendo en Rusia. ¿Es una interferencia o no? Ustedes expresan su posición sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Nosotros nos reservamos el derecho de actuar de la misma forma con respecto a ustedes", dijo Putin, quien asegura que estas evaluaciones "no tienen nada que ver con una interferencia".

El periodista también mencionó varias declaraciones críticas que lanzó el primer ministro británico, Boris Johnson, contra Putin. "Digan lo que digan de mí, eso tiene ninguna importancia en comparación con las tareas fundamentales que Rusia necesita resolver", respondió Putin, asegurando que está al tanto de los intereses de su país.

Rosenberg también dijo que Johnson llegó a hacer comentarios despectivos sobre el presidente llamándole "tirano" y comparándolo con un personaje de las películas sobre Harry Potter. "Una cosa es cuando una persona habla cuando se esfuerza por llegar al poder, y otra cosa cuando habla ya contando con este poder", comentó Putin las palabras del periodista.

Agregó que ahora Johnson tiene una responsabilidad con su país, el cual, según el presidente ruso, se muestra "interesado en establecer [relaciones de] cooperación" con Rusia. Además, el jefe de Estado ruso aprovechó para felicitar al primer ministro británico por su reciente victoria en las elecciones y afirmó que cree que Johnson va a completar todos sus planes respecto al Brexit.