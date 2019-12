Privacidad cero: aplicaciones telefónicas rastrean a "decenas de millones de personas" las 24 horas del día y es legal

El diario The New York Times ha revelado una investigación sobre la enorme industria del rastreo telefónico, que a falta de leyes que lo regulen se ha convertido en un "vasto y lucrativo comercio".

El diario The New York Times reveló la existencia de un archivo con registros de más de 50.000 millones de señales de teléfonos inteligentes que permitieron saber la ubicación de más de 12 millones de personas en EE.UU. mientras se desplazaban por algunas de las ciudades más importantes del territorio estadounidense.

Aunque ya se ha advertido en el pasado sobre este fenómeno, no se había conocido hasta ahora un "conjunto de datos tan grande" y, aun así, representa solo una "pequeña porción" de lo que la industria del rastreo recolecta y vende todos los días

El hallazgo hace parte de una extensa investigación del medio, que profundiza en ese tema. Los datos expuestos corresponden al 2016 y 2017 y fueron proporcionados por fuentes que pidieron permanecer en el anonimato. Además —y al contrario de lo que se pensaría—, no provienen de grandes entidades de telecomunicaciones, tecnología o vigilancia gubernamental; son de una compañía que se especializa en recolectar de manera silenciosa y precisa los movimientos de un celular mediante 'software' incrustado en aplicaciones móviles.

El mayor inconveniente es que no es la única empresa. Existen muchas en todo el mundo y de la mayoría nunca se ha oído hablar. Su trabajo muchas veces no es regulado por el Gobierno y solo se rige por sus políticas internas y el código moral de sus empleados.

"Cada minuto de cada día, en todas partes del planeta, decenas de compañías, en gran parte no reguladas, y poco escrutadas, registran los movimientos de decenas de millones de personas"

"Un diario de cada uno de sus movimientos"

El rotativo estadounidense afirma que con base en lo encontrado es posible ver los lugares a los que va una persona a cada momento del día, con quién se reúne o pasa la noche, qué hospitales visita, en dónde reza, si frecuenta clínicas psiquiátricas, moteles, etc.

Al respecto, las empresas involucradas justifican sus negocios argumentando que las personas aceptan ser rastreadas y la información es anónima y segura. No obstante, los investigadores demostraron que, pese a que se trata de "miles de millones de puntos de datos" sin información identificable, es un "juego de niños" conectar nombres reales con sitios en los mapas. Es prácticamente "un diario de cada uno de sus movimientos", asevera The New York Times.

Para desarmar los reclamos de las compañías los investigadores se dedicaron a identificar personas en "puestos de poder". Con ayuda de información pública (direcciones de casa, trabajo, etc.) lograron seguir a decenas de importantes cargos: oficiales militares con permisos de seguridad, agentes de la ley, abogados de alto poder y funcionarios de alto rango en el Departamento de Defensa.

¿Cómo se obtienen los datos desde el teléfono?

Los datos de ubicación se transmiten desde el 'smartphone' a través de los kits de desarrollo de software (SDK), ampliamente utilizados por desarrolladores de aplicaciones para Android y iOS, y que le facilita incluir funciones de seguimiento de ubicación, un componente útil en servicios como las meteorológicas. Debido a que los SDK son útiles y fáciles de usar, están integrados en miles de aplicaciones. Facebook, Google y Amazon, por ejemplo, cuentan con kits que se asocian a plataformas publicitarias de grandes empresas o ayudan a proporcionar análisis de tráfico web.

Sin embargo, una función de rastreo podría instalarse en una aplicación y recopilar datos sin proporcionar un servicio real. Las empresas de ubicación pueden pagarle a las aplicaciones para que las incluyan y así recopilar valiosos datos que pueden monetizarse. "Hoy en día, es perfectamente legal recopilar y vender toda esta información. En EE.UU., como en la mayoría del mundo, ninguna ley federal limita lo que se ha convertido en un vasto y lucrativo comercio de rastreo humano", añade el periódico.

No todos los desarrolladores son conscientes de las repercusiones, y las aplicaciones afectadas son muy diversas. "Cualquier cosa: desde aplicaciones meteorológicas hasta aplicaciones locales de noticias y programas de cupones. Si pudieras ver el tesoro completo, es posible que nunca volvieras a usar tu teléfono de la misma manera ", concluye el informe.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!