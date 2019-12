Canciller venezolano: "Elliott Abrams y James Story tratan desesperadamente de salvar sus cargos tras un año de torpezas y fracasos"

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, afirmó este viernes que Elliott Abrams, enviado especial de EE.UU para Venezuela, y el encargado de negocios de ese país en Caracas, James Story, "tratan desesperadamente de salvar sus cargos después de un año de torpezas y fracasos".

Arreaza considera que ambos funcionarios estadounidenses son "un derroche de anti-diplomacia, frustración y soberbia combinadas".

El canciller venezolano agregó que Abrams y Story aún no comprenden que Venezuela es absolutamente independiente. "No aprenden lecciones y no extraen moralejas: Venezuela es irrevocablemente libre e independiente", apuntó.

Sus declaraciones fueron una repuesta a la rueda de prensa ofrecida este viernes por los dos funcionarios, quienes confirmaron que el Departamento de Estado norteamericano mantendrá las medidas coercitivas unilaterales impuestas por la Administración de Donald Trump contra Venezuela para presionar al presidente Nicolás Maduro.

Asimismo, afirmaron ambos que con "amenazas, dinero y exilio" el Gobierno de Venezuela supuestamente trata de evitar la reelección del opositor Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, declarada en desacato, entre otras declaraciones.

Días atrás, Maduro acusó a James Story de dirigir "planes sangrientos" y haber mantenido contactos con los opositores venezolanos Juan Guaidó y Leopoldo López para organizar la toma de unidades militares en Venezuela.

"James Story, usted está dirigiendo estos planes sangrientos; más temprano que tarde la justicia llegará. Vean hasta dónde llegan los funcionarios. Les derrotamos la conjura, pensaban atacar cuarteles y matar soldados de la patria", declaró Maduro.