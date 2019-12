Bolsonaro tras biopsia que negó que tenga cáncer de piel: "Si fuera cáncer y tuvieran que cortarme la oreja, diría que me la quiten y ya"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este sábado que no padece de cáncer de piel, tras conocer los resultados de un proceso de diagnóstico de unas verrugas sospechosas que le extirparon de la cara y de una de sus orejas.

"Se hizo una biopsia y no dio nada. Si fuera cáncer, ¿cuál es el problema? Lo diría. Si hay que cortar la oreja, que me la quiten. No estoy preocupado por eso", expresó el mandatario ante periodistas en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia.

Bolsonaro manifestó que "siempre fue relajado" con su salud. Indicó que come de todo sin restricciones y que no respeta los horarios de alimentación, padece de insomnio y, citando a una institución médica, es "poseedor del récord mundial en apnea". "Pero si todo funciona hasta ahora, ¿para qué cambiar?", recalcó.

El presidente, de 64 años, cumplirá un año al frente del Ejecutivo de su país el próximo 1 de enero. Desde septiembre de 2018 se ha sometido a cuatro intervenciones médicas tras recibir una puñalada en el abdomen durante la campaña electoral, un mes antes de ser proclamado vencedor de los comicios.