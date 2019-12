Mujer muere tras ser atacada por su pitbull mientras sufría un ataque de epilepsia

Una mujer de Massachusetts (EE.UU.) murió este viernes, después de ser atacada por la mascota de la familia mientras sufría una convulsión, informan medios locales.

La Policía de Somerset recibió una llamada alrededor de las 5:00 de la tarde para socorrer en su casa a Melissa Astacio, de 44 años, que sufría un ataque de epilepsia y que estaba siendo atacada por su pitbull de 8 años.

Cuando las autoridades llegaron al lugar se vieron obligadas a aturdir al animal con una pistola táser para lograr que liberara a la mujer. Astacio fue trasladada de emergencia a un hospital y más tarde murió a causa de sus heridas.

De acuerdo a las investigaciones, la mujer tenía antecedentes de convulsiones y tal como relató una de sus hijas, Heaven, el can usualmente no reaccionaba de manera violenta durante estos episodios. "No creo que intentara atacarla. Creo que el perro solo estaba tratando de ayudar a mi madre", indicó.

El animal, que ha estado con la familia desde que era un cachorro, fue puesto en cuarentena mientras se investigan los hechos.