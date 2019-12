El embajador de México en Argentina renuncia "por motivos de salud", tras reportes de un nuevo caso de hurto

Óscar Ricardo Valero Recio Becerra ha renunciado como embajador de México en Argentina, luego de que saliera a la luz un nuevo caso de hurto.

"El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha aceptado la renuncia del embajador [de México en Argentina], Ricardo Valero, por motivos de salud", afirmó en Twitter el jefe de Comunicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, Roberto Velasco Álvarez. En ese contexto, señaló que el exembajador continuará su tratamiento con el apoyo de su familia, añadiendo que la Secretaria de Relaciones Exteriores de México "le desea una pronta recuperación".

"Ricardo Valero es una gran persona, está sujeto a tratamiento neurológico, le deseo pronta recuperación", declaró, por su parte, Ebrard en la citada red social.

Evaluación médica

Momentos después de haber anunciado la noticia, Roberto Velasco Álvarez compartió la evaluación médica de Valero "a petición de sus familiares". El documento reza que en el 2012 le diagnosticaron un tumor cerebral, que fue operado.

"Con el tiempo, la pérdida de tejido neuronal causada por el tumor y su extracción, así como por neurodegeneración asociada a la edad, ha condicionado una disminución de su tejido cerebral de predominio en el área frontal", explicó la doctora Ana Luisa Sosa Ortiz.

La psiquiatra afirmó que se observa una reactivación del síndrome frontal, que el político sufría en el 2012. "La evolución del síndrome frontal señalado se expresa en impulsividad involuntaria y deterioro del juicio, lo que puede ocasionar francas alteraciones de la conducta aun cuando otras funciones cognitivas se realizan con aparente normalidad", concluyó.

Hurto en el aeropuerto

Mientras tanto, fuentes señalaron a la cadena argentina Todo Noticias que el exembajador de México ha vuelto a ser acusado de hurto. Según su información, el pasado 10 de diciembre visitó una tienda Duty Free en el aeropuerto internacional de Ezeiza y trató de llevarse unas camisetas sin pagar.

El incidente tuvo lugar poco después de la primera denuncia contra el diplomático por un intento de robo en una librería de Buenos Aires, que ocurrió el pasado 26 de octubre.

Aquel día, Valero ingresó al local El Ateneo, tomó un ejemplar de la biografía de Giacomo Cassanova escrita por Guy Chaussinand-Nogaret y lo ocultó entre las páginas de un diario que sostenía en la mano. Luego, lo llevó a uno de los casilleros destinados a la clientela, compró otros productos, recogió el libro y cuando intentó salir, la alarma del local sonó, el personal de seguridad lo revisó y encontró el ejemplar que se intentaba llevar sin pagar.

En ese contexto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió que "no haya linchamientos públicos y políticos" contra Valero. El mandatario señaló que "todos cometemos errores", por eso pidió a los medios de comunicación que traten el asunto "en su dimensión" y "no se afecte, no se destruya la dignidad de las personas".

