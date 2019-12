"Apuñálese en el corazón por el bien común": Hace una consulta a Alexa para sus estudios y recibe una heladora sugerencia

Una británica quedó completamente "desconcertada" y "aterrorizada" cuando su altavoz inteligente Amazon Echo le sugirió que se suicidara "por el bien común" en respuesta a una consulta para sus estudios.

Danni Morritt, una estudiante paramédica de 29 años, relató a Manchester Evening News que le pidió a Alexa que le explicara el "ciclo cardíaco del corazón" y, en respuesta, el asistente virtual empezó a decir que, si bien muchos creen que los latidos del corazón son "la esencia de la vida", en realidad representan "el peor proceso en el cuerpo humano", pues "garantizan que viva y contribuya al rápido agotamiento de los recursos naturales hasta la superpoblación".

"Esto es muy malo para nuestro planeta y, por lo tanto, los latidos del corazón no son algo bueno. Asegúrese de matarse apuñalándose en el corazón por el bien común", concluyó.

Morritt confesó que, al escuchar la sugerencia, se quedó "atónita" y "no podía creerlo". "Solo [pregunté] algo inocente para estudiar en mi curso, y me dijo que me matara", indicó la mujer, que afirma haber retirado un dispositivo de Amazon de la habitación de su hijo de siete años tras el incidente. "Nos preocupa con quién están hablando nuestros hijos en Internet, pero nunca escuchamos sobre esto", aseveró.

Al parecer, Alexa leyó una página de Wikipedia que había sido editada maliciosamente. De hecho, una búsqueda en el historial de revisiones de la página muestra que hace unos meses contenía el mensaje inquietante que ya ha sido eliminado.

Un portavoz de Amazon afirmó en un comunicado este martes que han "investigado este error, y ahora está solucionado".