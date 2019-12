Dos menores plantan cara a un ladrón que los secuestró en su auto familiar y amenazó con dispararles

Una adolescente de 16 años y su hermano de 10 años de Chicago, Illinois, EE.UU., son aclamados como héroes después de que hicieran frente a un ladrón entró en el coche donde estaban con su hermana pequeña de 5 años e intentara secuestrarlos.

Según ABC, los hechos ocurrieron el pasado 22 de diciembre en el estacionamiento de una local de Domino's Pizza. El padre de los menores dejó el coche para recoger la comida, cuando en el parking apareció un segundo automóvil con dos pasajeros, uno de los cuales se metió rápidamente en el que ocupaban los niños.

"El tipo simplemente salta al auto y mira hacia atrás. Me doy cuenta de que no es mi papá [...] y comienza a conducir muy rápido", recuerda la hermana mayor, Imama, que comenzó a gritar, según relató después a la prensa. "Entonces él me dice: 'Apártate o te dispararé'", recuerda la chica. "Quería llorar pero sabía que tenía que hacer algo que pudiera ayudar", comenta.

Con sus gritos despertó su hermano menor, Hasnain, que empezó a golpear al secuestrador con una tableta. La joven quería llamar al 911, pero su teléfono estaba sin batería. Afortunadamente, el padre había dejado el suyo en el auto y la adolescente logró usarlo. Según su relato, en ese momento también comenzó a estrangular al delincuente desde el asiento trasero.

Cuando el criminal se dio cuenta de que los niños estaban llamando a la Policía, de repente paró el auto, lo abandonó y huyó del lugar en otro vehículo manejado por sus cómplices. Los menores no sufrieron ningún daño y pronto se reunieron con su padre.

La madrugada del lunes 23 de diciembre, la Policía estadounidense localizó a los sospechosos en una estación de servicio local. Cuatro personas, entre ellas dos mujeres de 19 años y dos hombres de 16 y 22 años, fueron arrestados. El quinto miembro del grupo, supuestamente el autor del secuestro, logró escapar.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!