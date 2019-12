Descubren que los chimpancés tienen un gran sentido del ritmo y reaccionan a la música bailando como los humanos (VIDEO)

Un estudio conducido por investigadores de la Universidad de Kioto (Japón) muestra que el sonido, al igual que en el caso de los humanos, también induce al balanceo rítmico en los chimpancés. El trabajo, publicado el 23 de diciembre en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), podría clarificar los orígenes prehistóricos de la danza humana.

Los científicos estudiaron a 7 chimpancés, a los cuales durante seis días les pusieron seis piezas de piano de dos minutos cada una. Como respuesta, los primates marcaban el ritmo de las melodías con movimientos del cuerpo y a veces incluso aplaudían y golpeaban con los pies.

La investigación se basó en tres experimentos que arrojaron los siguientes resultados: