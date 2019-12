Muere la compositora de la canción de 'Friends'

La estadounidense Allee Willis, compositora de la canción 'I'll Be There For You' que interpretaron The Rembrandts y se utilizó como sintonía de la serie televisiva 'Friends', falleció a los 72 años tras sufrir un paro cardíaco el pasado 24 de diciembre.

Esta artista ganó dos grammy por su contribución a la banda sonora de 'Un detective suelto en Hollywood' y otro por su partitura para el musical de Broadway 'El color púrpura', mientras que también escribió el tema 'You Are the Best' que Joe Esposito cantó para la primera película de la saga 'Karate Kid'.

Las composiciones de Willis, entre las que destacan sus colaboraciones para el grupo Earth, Wind and Fire, vendieron más de 60 millones de copias en todo el mundo.