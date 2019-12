Al menos 19 personas hospitalizadas por inhalar monóxido de carbono durante una misa de Navidad

Una misa de Navidad celebrada este martes en la localidad de Carlepont (Francia) terminó con la hospitalización de al menos 19 personas. Aparentemente, los feligreses sufrieron una intoxicación por monóxido de carbono, informan medios locales.

En total, había entre 150 y 200 personas en el templo y durante el servicio algunos de ellos sintieron un fuerte dolor de cabeza. Poco después, llegaron las unidades de emergencia y cuando los bomberos analizaron el aire del interior de la iglesia, determinaron la presencia del gas. De inmediato, todos las personas fueron evacuadas.

Entre las víctimas se encuentra un niño de ocho años, además un hombre tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital de Lille, al norte del país. El incidente requirió el despliegue de varias ambulancias privadas para abarcar las necesidades de transporte para las personas afectadas.

Según los testigos, aproximadamente una hora antes la situación no era normal. "No había la energía habitual. El sacerdote tosía y la gente no estaba bien", señaló Marie Caroline quien asistió a la misa.

Por su parte, el alcalde de la población, Patrice Argier, considera que puede ser la calefacción aunque señala que la caldera fue revisada hace un mes. En este sentido, anunció qué ha ordenado una nueva investigación para este jueves.