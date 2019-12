Un tiroteo en la ciudad francesa de Besanzón deja al menos tres heridos

Al menos tres personas resultaron heridas la tarde de este miércoles en un tiroteo que estalló en una calle de la ciudad de Besanzón, en el este de Francia.

Según el diario local L'Est républicain, un grupo de individuos no identificados abrió fuego en la calle de Fribourg alrededor de 20:00 (hora local). Por ahora, no se informa sobre los motivos del ataque, ni se precisa el número exacto de los atacantes.

El área ha sido acordonada, mientras la investigación sigue su curso.

