VIDEO: Un grupo de asaltantes golpea a dos hombres y logran robar solo 1 dólar

Un grupo de asaltantes atacaron a dos hombres a vísperas de Navidad en Nueva York (EE.UU.). Después de golpearos repetidamente, los delincuentes lograron escapar con solo 1 dólar, informaron medios locales.

El hecho ocurrió en una de las calles de El Bronx, distrito de Nueva York que presenta tasas de criminalidad más altas en comparación con otras zonas de la ciudad. Las imágenes del asalto fueron grabadas por las cámaras de vigilancia del lugar.

Asaltantes golpean a dos hombres y logran robar solo 1 dólarUna de las víctimas resultó gravemente herida en el ataque y de momento, los sospechosos todavía no han sido identificados pic.twitter.com/gkQoZC0FxX — RT en Español (@ActualidadRT) December 26, 2019

En el video se puede ver a los delincuentes acercarse a dos hombres, uno de 60 años y otro 20, quienes estaban afuera de un local de Mc Donalds, alrededor de la una de la noche. Uno de los atacantes sostiene a una de las víctimas por la chaqueta y lo hace girar varias veces antes de lanzarlo al suelo y pisotearlo.

Posteriormente, el agresor continúa propinando una serie de golpes en la cabeza al joven mientras otro asaltante corre desde el otro lado de la calle para apoyarlo en el ataque.

Más adelante, interviene una tercera persona en la pelea con un gran objeto en sus manos, que al parecer es un bote de basura de metal.

Aunque no se han publicado otras imágenes sobre el desenlace, The New York Post reportó que una de las víctimas resultó gravemente herida en el ataque y fue trasladada al Hospital Lincoln mientras la otra solo presentó heridas leves. De momento, los sospechosos todavía no han sido identificados.