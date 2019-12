Israel multa a Coca-Cola con 10 millones de dólares por aprovecharse de su posición de monopolio

El regulador antimonopolio de Israel ha multado a la subsidiaria local de The Coca-Cola Company con aproximadamente 10,4 millones de dólares por una infracción de las normas de competencia.

Según informa este jueves The Times of Israel, la empresa Central Bottling Company fue acusada de aprovecharse de su posición de monopolio en el mercado de refrescos para obstaculizar las ventas de fabricantes locales. En particular, obligaba a sus competidores a retirar sus productos de los refrigeradores que suministraba a las cadenas del comercio minorista del país.