Delegado presidencial de Bolivia insulta a López Obrador y México responde con un llamado a la unidad nacional

"No voy a caer en ninguna provocación", dijo el mandatario mexicano ante los insultos de Jorge 'Tuto' Quiroga, quien le llamó "sinvergüenza, cobarde, servil y sumiso", entre otros.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, hizo un llamado a la unidad nacional frente a los insultos contra el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, realizados por el expresidente y actual funcionario del Gobierno de facto de Bolivia, Jorge 'Tuto' Quiroga.

"Ante los adjetivos e insultos a México y su presidente, se imponen la unidad nacional y aquella serenidad que dan la conciencia tranquila y la solidez de la posición mexicana en defensa del derecho internacional y el respeto entre los pueblos", escribió el canciller mexicano en su cuenta de Twitter.

Las declaraciones de Ebrard se produjeron luego de que 'Tuto' Quiroga llamase "sinvergüenza, cobarde, servil y sumiso" a López Obrador, en medio de tensiones diplomáticas entre ambos países por el asedio a la Embajada de México en La Paz, donde actualmente se encuentran refugiados nueve exfuncionarios del Gobierno depuesto de Evo Morales.

En conferencia de prensa, el delegado presidencial de Bolivia ante la comunidad internacional indicó que López Obrador "se pasó de bellaco". "Ha confundido nuestro respeto, nuestra deferencia con cobardía y es bueno que no se equivoque, que no venga a matonear a la segunda presidenta mujer de la historia de Bolivia, Jeanine Áñez", dijo.

'Tuto' Quiroga también llamó a López Obrador "cobarde matoncito", y añadió: "Lo hemos visto pasar vergüenza arrodillado ante Trump, que le pone exigencias, que le obliga a deportar a centroamericanos, que le está metiendo inspectores laborales hasta en el baño de su departamento".

También acusó al presidente mexicano de ser "padrino de tiranos" y arrodillarse ante el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el exmandatario cubano Raúl Castro.

Las reacciones

Ante los insultos, líderes de la oposición en México hicieron un llamado a respaldar al presidente López Obrador, tal como ocurrió con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, también manifestó su respaldo al mandatario mexicano, al señalar que "hacia el exterior no hay división que valga".

Por su parte, tras los insultos recibidos, el presidente López Obrador respondió que no caerá en provocaciones. "No vamos nosotros a engancharnos en dimes y diretes. No está en nuestro nivel. Estamos nosotros recurriendo a la legalidad y el derecho internacional, y sobre todo el derecho de asilo", afirmó el mandatario en su conferencia matutina de este viernes 27 de diciembre.