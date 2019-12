Un contratista pierde planos "confidenciales" del edificio de la agencia de inteligencia británica MI6

El Servicio de Inteligencia Secreto del Reino Unido despidió a la empresa Balfour Beatty como contratista de construcción luego de que esta última perdiera planos "confidenciales" de la sede del MI6 en Londres durante trabajos de renovación, informa The Sun.

La pérdida de los documentos se descubrió hace unas semanas, después de que los planos desaparecieran de una habitación segura en la que se mantuvieron durante la duración del proyecto.

La sede del MI6 en Vauxhall Cross, en la orilla del Támesis, es uno de los edificios más emblemáticos de Londres, que ha aparecido en varias películas de James Bond. Fue diseñado por el arquitecto Terry Farrell y está inspirado en el aspecto art decó de las centrales eléctricas de los años treinta y los templos azteca y maya.

Detalles sobre la seguridad interna

Los dibujos compilados por Balfour Beatty mostraban información sobre la sede de la agencia de inteligencia extranjera del Reino Unido y podría ser útil para Estados hostiles, grupos terroristas o pandillas del crimen organizado, según el medio.

Los planos contenían detalles como ubicaciones de entrada y salida, alarmas y otras medidas de seguridad, locación de escritorios y el cableado del edificio. Los archivos se mantuvieron en una habitación segura a la que solo tenían acceso unos 40 contratistas.

Los funcionarios de seguridad registraron el sitio, mientras que los empleados que tenían acceso a los documentos fueron interrogados. Aunque la mayoría de los archivos ya han sido encontrados en el mismo edificio, algunos siguen desaparecidos.

Aunque se cree que se perdieron por descuido y que no se trató de un robo, el contrato multimillonario con Balfour Beatty ha sido cancelado a pesar de que el trabajo aún no se ha completado. El contratista declinó hacer comentarios. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, que supervisa el MI6, anunció que no hará comentarios sobre asuntos de inteligencia.