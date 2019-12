Una pareja enfrenta 15 años de prisión por usar un monopatín en una autopista (VIDEO)

Una pareja fue arrestada este jueves por usar un monopatín en un puente de una autopista de Luisiana (EE.UU.) y crear una "situación peligrosa para ellos y los automovilistas", informó la Policía local.

El joven, de 26 años, se desplazaba en el monopatín, mientras la mujer, de 34 años, grababa el recorrido desde un vehículo que circulaba detrás. Las autoridades se enteraron del delito después de que uno de los acusados publicó el video en su cuenta de Facebook.

Louis McGlone y Lindsey Hulett están acusados de "obstrucción agravada de una autopista de comercio" pues la ley prohíbe cualquier acto en una carretera que pueda poner en peligro la vida de las personas.

Por ahora, la pareja pudo obtener su libertad provisional tras pagar una fianza de 10.000 dólares. Sin embargo, "si son condenados, cada uno enfrenta hasta 15 años de prisión", señala el comunicado de las autoridades.

McGlone aseguró a KPLC que la intención era recrear un video de 1970 en el que otro patinador también circuló por esta carretera pero admitió que no volvería a intentarlo. "No vale la pena, no […] Es una cosa única en la vida", señaló el joven.

El oficial James Anderson explicó al canal estadounidense que el tráfico era bastante ligero en ese momento, pero había vehículos y pudo salir "gravemente herido o muerto mientras hacía esto".