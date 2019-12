France Football provoca críticas y burlas en los aficionados con un polémico once ideal de la década

La prestigiosa revista France Football ha confeccionado un equipo con los que considera los mejores jugadores de la última década, un lista que ha sido muy cuestionada por los aficionados, que consideran que algunos futbolistas no merecen estar en esa plantilla, al tiempo que critican la ausencia de otros.

"¿Qué entrenador no soñaría con algún día liderar este equipo?", destaca la revista, aclarando que ese once se basó en un criterio "simple, preciso y sobre todo muy significativo: la presencia de los futbolistas en el 'top-ten' de las últimas diez ediciones del Balón de Oro", así como también sus buenas actuaciones tanto en sus clubes como en su selección.

Así, la portería está ocupada por el español Iker Casillas, por ser el único guardameta que en los últimos diez años ha ganado la Liga de Campeones, la Eurocopa y el Mundial.

La defensa la conforman el exfutbolista alemán Philipp Lahm (Bayern de Múnich), el holandés Virgil van Dijk (Liverpool F.C.), el español Sergio Ramos y el brasileño Marcelo Vieira, ambos del Real Madrid.

La nominación de Van Dijk, que ganó la 'Champions' y estuvo entre los finalistas del Balón de Oro y The Best en la pasada temporada, es una de las más criticadas y blanco de burlas de parte de los aficionados, para quienes su buen rendimiento mostrado en los últimos dos años no son suficientes para merecer tal distinción. En su lugar, los internautas consideran que debería estar el español Gerard Piqué, el brasileño Thiago Silva, el italiano Leonardo Bonucci o su compatriota Giorgio Chiellini.

Aunque Marcelo no formó parte ninguna vez de los diez finalistas del Balón de Oro en la última década, la revista considera que los puestos 16 y 22 que ocupó en 2016 y 2017, respectivamente, más sus cuatro Ligas de Campeones, son suficientes méritos para formar parte de esta plantilla. También ha sido cuestionada la ausencia del brasileño Dani Alves, el futbolista más laureado de la historia.

En el medio campo, el croata Luka Modric acompaña a los dos legendarios exfutbolistas españoles del F.C. Barcelona: Xavi Hernández y Andrés Iniesta.

La delantera está formada por el argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo (seis y cinco balones de oro, respectivamente) y el brasileño Neymar Jr. En esta posición, la presencia del brasileño ha sido objeto de críticas, pero France Football defiende su elección por tratarse del delantero que más veces ha estado en el 'top-ten' de los finalistas al Balón de Oro: seis ocasiones.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!