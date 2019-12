Brasil multa a Facebook con 1,6 millones de dólares por uso indebido de datos

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil informó este lunes que ha impuesto una multa a Facebook por un valor de 6,6 millones de reales (unos 1,6 millones de dólares) por uso indebido de los datos de usuarios y que fueron utilizados por la consultora Cambridge Analityca.

A través de un comunicado, el gobierno especifica que la multa está destinada a Facebook Inc y Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

El texto indica que el Departamento de Protección del Consumidor (DPDC) concluyó que "es evidente que los datos de cerca de 443.000 usuarios de la plataforma estaban a disposición indebida por los desarrolladores del aplicación 'This is your digital life' para finalidades, como mínimo, cuestionables".

El comunicado agrega que Facebook no proporcionó información adecuada a los usuarios sobre la configuración de privacidad, especialmente, en relación con los datos de "amigos/amigos de amigos que se compartían de manera automática".

Así, el ministerio brasileño advierte que la red social debería "ser mucho más cuidadosa con el manejo de estos datos". La empresa tiene 10 días para presentar un recurso y 30 para pagar la multa.

Acceso no autorizado

Cambridge Analytica trabajó para la campaña electoral de Donald Trump en 2016, y en 2018 varios medios informaron que la consultora tuvo acceso no autorizado a información personal de 50 millones de usuarios de Facebook.

Las acusaciones indicaron que los datos filtrados fueron utilizados para manipular a los votantes e influir en el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2016.

Asimismo, se alegó que Cambridge Analytica también participó en otras elecciones en diferentes partes del mundo, incluyendo, además de Brasil, a Argentina, Colombia y México.