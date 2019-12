El expresidente de Nissan liberado bajo fianza huye de Japón y se refugia en el Líbano

"No he huido de la justicia. Me he librado de la injusticia y la persecución política", aseguró Carlos Ghosn.

El exjefe de Nissan Carlos Ghosn, quien fuera liberado bajo fianza en abril tras ser arrestado el año pasado bajo sospechas de violación de las leyes financieras de Japón, huyo del país y se refugió en el Líbano.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado emitido por el empresario y dado a conocer a través de un portavoz suyo en Estados Unidos, según informa el medio estatal japonés NHK.

"Ahora estoy en el Líbano. Ya no seré rehén de un sistema de justicia japonés manipulado (…) No he huido de la justicia. Me he librado de la injusticia y la persecución política", subraya el documento.

Varios medios de comunicación habían especulado sobre la salida del Japón de Ghosn, a quien se le había prohibido abandonar la país, y no estaba claro si había huido o si sus abogados defensores habían negociado nuevas condiciones de libertad bajo fianza.

Las condiciones originales de su liberación le obligaron a entregar su pasaporte y permanecer en una casa designada por el tribunal en Tokio a espera de su juicio, planeado para abril del próximo año. Se le tenía prohibido ver a su esposa —nacida en el Líbano— sin un permiso especial, y tenía acceso limitado a Internet, recoge The Guardian.

El 19 de noviembre de 2018, Ghosn fue detenido en Japón y acusado de conducta financiera inapropiada, incluyendo la manipulación de datos sobre sus ingresos y el uso personal de activos de la empresa. Fue liberado por primera vez en marzo pasado, pero el 4 de abril volvió a ser arrestado bajo nuevos cargos. A finales de ese mes, el Tribunal del Distrito de Tokio le concedió de nuevo la libertad. Ghosn niega todas las acusaciones en su contra.