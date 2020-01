Cancelan la multa de 2 millones de dólares contra ExxonMobil por supuestas violaciones de sanciones contra Rusia

La corporación estadounidense ExxonMobil ha ganado este martes un proceso judicial contra el Tesoro de EE.UU. y probó que no tiene que pagar una multa de 2 millones de dólares por supuestamente violar, en el 2014, el régimen de sanciones contra Rusia, informa Bloomberg.

De acuerdo con las autoridades, la petrolera negoció con el director ejecutivo de Rosneft, Ígor Sechin, incluido en la lista de rusos sancionados. No obstante, ExxonMobil logró demostrar que con quien tuvo tratos fue con la empresa, que no estaba bajo sanciones, y no personalmente con su director ejecutivo.