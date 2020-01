Jameneí tras las amenazas de Trump: "No buscamos guerra, pero si alguien nos amenaza, lo confrontaremos y atacaremos sin vacilar"

Teherán está dispuesto a responder inmediatamente a cualquiera que lo amenace pero al mismo tiempo no está buscando un conflicto bélico con nadie, ha declarado este 1 de enero el líder supremo de Irán, Alí Hoseiní Jameneí, comentando las recientes amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump.

"Ese hombre [Donald Trump] ha tuiteado que 'vemos a Irán responsable de los eventos en Bagdad y responderemos a Irán'", ha recordado el ayatolá.

"En primer lugar, usted no puede hacer nada y, en segundo lugar, si fuera lógico —algo que no lo es— vería que sus crímenes en Irak, Afganistán ... han hecho que las naciones le odien", ha indicado Jameneí.

El líder supremo ha subrayado que "si la República Islámica decide desafiar y luchar, lo hará de manera inequívoca".

"No buscamos guerras, pero defendemos firmemente los intereses, la dignidad y la gloria de la nación iraní. Si alguien amenaza eso, los enfrentaremos sin vacilar", ha aseverado.

Además, el líder supremo iraní ha comentado que las protestas antigubernamentales en Irak se promueven desde fuera del país.

"La gente tiene demandas económicas, en su mayoría legítimas", ha aseverado Jameneí en referencia a los manifestantes iraquíes, pero en el marco de estas protestas antigubernamentales hay "quienes abusan de las demandas de las personas, atacan los depósitos de combustible y trigo para prenderles fuego y destruir las infraestructuras".

El ayatolá ha subrayado que "algunos de ellos pueden hacerlo basándose en las emociones", no obstante "los principales orquestadores están vinculados a los servicios de inteligencia extranjeros".

¿Qué pasó en Bagdad?

La embajada estadounidense en la capital iraquí, Bagdad, fue asaltada este martes por varios manifestantes que prendieron fuego a la verja que protege el edificio. Donald Trump acusó a Irán de "orquestar" este ataque.

"Irán será plenamente responsable de las vidas perdidas o los daños sufridos en cualquiera de nuestras instalaciones. ¡Pagarán un precio muy grande! Esto no es una advertencia, es una amenaza. ¡Feliz año nuevo!", tuiteó Trump.

"¡La Embajada de EE.UU. en Irak es, y ha sido durante horas, segura! Muchos de nuestros grandes guerreros, junto con el equipo militar más letal del mundo, fueron trasladados de inmediato al lugar", escribió Trump, que también agradeció al presidente y al primer ministro de Irak por "su rápida respuesta".

Luego, el mandatario estadounidense añadió que no desea un conflicto bélico con la República Islámica. "No creo que sea una buena idea para Irán", afirmó hablando ante los periodistas en Palm Beach, Florida. "Me gusta la paz [...] No veo que eso suceda", indicó.

