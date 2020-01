El abogado de Trump afirma que testificaría ante el Congreso en el juicio político al presidente

Rudy Giuliani, abogado del presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este miércoles que está dispuesto a comparecer ante el Congreso en el marco del juicio político a su cliente.

"Testificaría, haría demostraciones, daría charlas, haría resúmenes, o haría lo que mejor hago, procesaría el caso. Me encantaría procesar el caso. [...] No sé si alguien tendría el coraje de darme el caso, pero si usted me lo da, lo procesaré como un caso de chantaje", dijo a periodistas en el balneario Mar-a-Lago, en Florida, donde participó en una fiesta de Año Nuevo organizada por Trump.