Australianos enfurecidos echan al primer ministro con duros insultos cuando visitaba una ciudad afectada por los incendios forestales (VIDEO)

El primer ministro australiano, Scott Morrison, tuvo que abandonar su encuentro con los habitantes de la ciudad de Cobargo, en el estado de Nueva Gales del Sur, después de que los lugareños, furiosos, lo insultaran y le dirigieran desagradables comentarios.

Morrison visitó la ciudad este jueves para reunirse con los servicios de emergencia y brindar apoyo a las víctimas después de que el fuego arrasara el lugar el lunes por la noche, cobrándose la vida de dos personas y destrozando múltiples viviendas y edificios, informa ABC.

No obstante, los habitantes de Cobargo se mostraron enojados con la visita del político. Uno de ellos se dirigió a Morrison señalando que debería estar "avergonzado de sí mismo" y que había "dejado que el país se quemara". Las críticas se debieron a que el político estuvo de vacaciones familiares en Hawái mientras los incendios forestales se propagaban por todo el país.

El incidente fue grabado y no tardó en hacerse público. En el clip se puede ver como Morrison intenta dar la mano a una mujer que no quiere aceptarla y culpa al político de no proporcionar ayuda suficiente.

"Muchas personas aquí han perdido sus hogares. Necesitamos más ayuda", sostiene la mujer mientras el primer ministro se aleja de ella.

"¡Eres un idiota!", le gritó otro hombre

"Vuelve a Kirribilli. ¡No veo Kirribilli ardiendo después de los fuegos artificiales!", exclamó otro residente refiriéndose a la reciente exhibición de fuegos artificiales de Nochevieja del puerto de Sídney, que el primer ministro observó desde su residencia gubernamental en Kirribilli.

No obstante, el primer ministro aceptó las críticas y expresó que comprendía la situación.

"Entiendo los fuertes sentimientos que tiene la gente; lo han perdido todo. Ha habido mucha agitación y entiendo esas emociones", dijo Morrison.

"No me sorprende que la gente se sienta muy molesta en este momento", añadió.