La Interpol emite una circular roja contra Carlos Ghosn, expresidente de Nissan refugiado en el Líbano tras escapar de Japón

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió este 2 de enero una circular roja contra el exdirector ejecutivo de Nissan Carlos Ghosn, quien se refugió en el Líbano luego de escapar de Japón. El magnate disfrutaba de libertad bajo fianza desde abril, luego de ser arrestado en 2018 por sospechas de violación de las leyes financieras de Japón, y se encontraba a la espera de su juicio.

Según ha informado la agencia AP, la alerta fue enviada a las autoridades libanesas. El ministro de Justicia de esa nación, Albert Serhan, confirmó a ese medio que la Fiscalía había recibido la información y que el Líbano "llevará a cabo sus funciones" y hará lo que esté de su parte. Por otro lado, el ministro señaló que Ghosn ingresó al país con un pasaporte legal.

La Interpol no tiene ningún poder para obligar a sus miembros a cumplir con la notificación, ya que no se trata de una orden de arresto. Sin embargo, la solicitud podría impedirle al ejecutivo hacer viajes al exterior si otros países intentan hacerla cumplir, recoge The Guardian.

En esta misma jornada las autoridades de Turquía arrestaron a varias personas como parte de la investigación alrededor del plan de escape de Ghosn. De acuerdo con reportes anteriores, el fugitivo llegó a Beirut (Líbano) en un avión privado procedente de Estambul (Turquía) y utilizando un pasaporte francés.

La forma en que Ghosn abandonó Japón a pesar de la estricta vigilancia que lo rodeaba sigue sin estar del todo clara. No obstante, el empresario dijo recientemente que fue él mismo quien "organizó" su salida del país y desmintió que su esposa o miembros de su familia estuvieran involucrados.