Canciller de facto de Bolivia busca reunirse con su homólogo de México en un país "neutral" para bajar tensión diplomática

La ministra de Exteriores del Gobierno de facto de Bolivia, Karen Longaric, dijo que espera reunirse en un "país neutral" con su homólogo de México, Marcelo Ebrard, para lograr una "solución razonable" sobre la situación de los refugiados políticos bolivianos que se encuentran en la Embajada mexicana en La Paz.

"Confío en que vamos a llegar a una solución sobre ese tema y para ese efecto hay la intención de una reunión entre cancilleres, esperemos, no me quiero anticipar a emitir criterio cuando hay la posibilidad de conversar y dar una solución razonable a este tema. Hay muchas instancias que se han ofrecido para aproximarnos a una conversación cordial", dijo Longaric el pasado jueves ante medios locales, según el diario La Razón.

Longaric manifestó que cuando existen desencuentros bilaterales se acostumbra a que se resuelvan "en un territorio neutral", aunque admitió que todavía no existe fecha para esa posible reunión.

"No se ha determinado fecha, estamos viendo cuándo es la propicia y eso, obviamente, será en acuerdo con el ministro de México", dijo. No obstante, hasta el momento la cancillería mexicana no ha emitido un posicionamiento al respecto.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México denunció el asedio contra su Embajada en Bolivia desde el pasado 23 de diciembre. Tras desatarse la crisis diplomática, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador señaló que no había posibilidad de diálogo entre cancilleres mientras se mantuviera el cerco de fuerzas de seguridad bolivianas alrededor de la sede diplomática.

Posteriormente, el Gobierno de facto de Bolivia expulsó a la embajadora mexicana en La Paz, María Teresa Mercado, quien fue declarada por el régimen de Jeanine Áñez como persona no grata.