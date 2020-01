Fortnite genera 1.800 millones de dólares en ingresos y termina el año como el videojuego más rentable

El popular videojuego Fortnite se ha convertido en el más rentable del 2019, logrando generar los 1.800 millones de dólares en ingresos, según un informe publicado por la compañía analítica SuperData.

El videojuego, desarrollado por Epic Games, vuelve hacerse con el liderazgo de los videojuegos gratuitos por segundo año consecutivo; sin embargo, esta vez no ha logrado sobrepasar el éxito que tuvo en 2018 cuando logró recaudar 2.400 millones de dólares, lo que supone un descenso del 25%.

El segundo lugar en términos de ganancias lo compartieron Dungeon Fighter Online y Honor of Kings, los que alcanzaron 1.600 millones de dólares. Los siguientes en la lista son League of Legends y Candy Crush, que les dieron a sus desarrolladores 1.500 millones de dólares cada uno. Mientras que Pokémon GO y Crossfire generaron unos 1.400 millones.

Cabe destacar que las ganancias proceden de las compras que se realizan dentro de los videojuegos. Estos micropagos conforman el 80% de los ingresos digitales totales en la industria de los videojuegos del año pasado que facturaron unos 120.100 millones de dólares.

