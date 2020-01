El exgobernador mexicano Javier Duarte afirma que su huida fue pactada con Peña Nieto

Javier Duarte, exgobernador del estado mexicano de Veracruz, dijo que su huida fue pactada con el expresidente Enrique Peña Nieto y que también se pactó una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, antes de darse a la fuga tras saquear las arcas estatales.

Ante un juez federal, Duarte afirmó que su renuncia al gobierno de dicho estado y su posterior huida a Guatemala, en octubre de 2016, fueron instrucciones dadas por Peña Nieto a través del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien a su vez arregló una entrevista en televisión en el programa de Loret de Mola para simular su renuncia voluntaria.

"Yo dije en la entrevista que me iría para enfrentar los cargos en mi contra. No era verdad. Todo estaba arreglado. Las preguntas estaban acordadas. Me pidieron que diera motivos distintos a los reales", dijo el exgobernador durante un interrogatorio realizado el pasado 4 de enero, de acuerdo con Animal Político.

Tras permanecer tres años en prisión y recibir una condena de nueve años, el emblemático caso de Duarte se reabrió en diciembre, luego de que este obtuviera un amparo para protestar por la sentencia que le fue impuesta.

La entrevista presuntamente pactada

El 12 de octubre de 2016, Duarte apareció en una entrevista en Noticieros Televisa con Loret de Mola para informar que se separaría del cargo a la gubernatura de Veracruz con el objetivo, supuestamente, de enfrentar el proceso legal en su contra luego de que se documentara el saqueo que realizó contra las finanzas de su estado.

Poco después, Duarte se dio a la fuga y fue capturado el 15 de abril del 2017 en Panajachel, Guatemala. Según el exgobernador, dicha aprehensión se trató de un montaje previamente acordado con el expresidente Peña Nieto.

"Nunca pasó por mi mente, ni antes ni ahora, sustraerme de la acción de la justicia. Nunca ha sido así. Yo me fui a Guatemala por instrucciones del régimen federal de ese momento. No por otra cosa", respondió Duarte a las preguntas de los fiscales federales.

El asunto de la entrevista arreglada cobra relevancia debido a que el periodista Loret de Mola ha sido señalado de colaborar en otro montaje televisivo presuntamente orquestado por el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna para simular la captura de dos supuestos secuestradores en 2007, lo que detonó una crisis diplomática entre México y Francia por la detención de la ciudadana francesa Florence Cassez.

García Luna actualmente sigue un proceso legal en Nueva York, acusado de conspirar para el tráfico de cocaína en colaboración con el Cártel de Sinaloa.