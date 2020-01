Condenan a cadena perpetua al violador "más prolífico" de la historia del Reino Unido

La Justicia del Reino Unido condenó a cadena perpetua a quien fue considerado como el mayor violador de la historia local. Se trata del Indonesio Reynhard Sinaga, de 36 años, quien fue hallado culpable de atacar a 48 hombres en Mánchester, por lo que pasará al menos 30 años en prisión antes de aspirar a ser liberado. Las autoridades estiman que las víctimas llegarían a las 190, publicaron medios locales.

El agresor fue sentenciado por 159 delitos sexuales, incluidos 136 cargos por violación, cometidos entre enero de 2015 y mediados de 2017. Según se indicó, Sinaga buscaba a sus víctimas, de entre 17 y 36 años, muchas de ellas solitarias y en estado de ebriedad, en cercanías de bares, y les ofrecía que se quedaran en su departamento, donde las drogaba y violaba. Además, filmaba los ataques y se quedaba con pertenencias de los hombres a modo de 'trofeo'.

De acuerdo con la Policía del Gran Mánchester, aún hay 70 víctimas sin identificar y muchas de las que ya fueron reconocidas se enteraron de lo que les había pasado al ser contactadas. "Nunca olvidaré el día en que la Policía vino a verme, no sabía por qué necesitaban verme, pero puedo decir que estaba absolutamente devastado al escuchar que había sido víctima de violación, después de ser drogado y que ese ataque sexual fue filmado por un hombre", comentó uno de ellos.

Otro, por su parte, agregó: "Pude recordar los hechos de la noche de la que hablaba la Policía, pero no tenía recuerdos de ningún delito cometido contra mí debido a una completa falta de memoria".

Los ataques sexuales a hombres, estiman los investigadores, podrían haber comenzado en 2007, cuando Sinaga llegó al Reino Unido, y finalizaron en las primeras horas del 2 de junio de 2017, cuando una víctima, de 18 años, despertó en medio de la agresión y logró escapar con el teléfono del indonesio.

Entonces comenzó la investigación y cuando la Policía de Mánchester revisó varios dispositivos del acusado, descubrió que tenía 3,29 teras de grabaciones de los abusos, que en un caso llegó a durar ocho horas.

Un "monstruo"

Durante el proceso, el juez lo definió como un "malvado depredador sexual en serie que se ha aprovechado de los hombres jóvenes que llegaban al centro de la ciudad y que solo deseaban una buena noche con amigos". "Una de tus víctimas te describió como un monstruo", le dijo. Sin embargo, Sinaga esgrimió una defensa al afirmar que la mayoría de las víctimas heterosexuales disfrutaban al cumplir su "fantasía", pero fue rechazada por los cuatro jurados de la Corte de Mánchester.

"Deseo lo peor para él, quiero que sienta el dolor y el sufrimiento que he sentido. Ha destruido una parte de mi vida", declaró una de sus víctimas, y otra añadió: "Nunca he estado en un lugar tan malo en mi vida y no sabía cómo salir de ella. Me diagnosticaron depresión severa y me dieron antidepresivos".

Para el fiscal Ian Rushton, Sinaga fue "el violador más prolífico de la historia jurídica británica".