Bolsonaro dice que Soleimani "no era un general" y que el impacto del ataque de EE.UU. en el precio del petróleo "no fue grande"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este lunes que Qassem Soleimani, el poderoso comandante de la Fuerza Quds de Irán, asesinado el pasado 2 de enero por EE.UU. en Irak, no era un general.

En declaraciones a la prensa a la salida de su residencia, Bolsonaro habló de los precios del petróleo y, sin nombrarlo, calificó a Soleimani como "el general, que no es general".

"Reconozco que los precios [de los combustibles] están en alza en las gasolineras. Gracias a dios, por lo que parece, la cuestión de EE.UU. con Irak, del general allí que no es general y que perdió la vida, no hubo (...) el impacto no fue grande", comentó a los periodistas.

Después, Bolsonaro continuó hablando del precio del combustible. "Era de un 5 % y pasó a un 3,5 %. No sé a cuánto está hoy la diferencia en relación al día del ataque. Pero la tendencia es que se estabilice", comentó.

El 3 de enero, un día después del ataque en Bagdad, el Gobierno brasileño expresó "su apoyo a la lucha contra el flagelo del terrorismo".

El ataque

El 29 de diciembre, EE.UU. bombardeó las bases de la milicia chiita proiraní Kataib Hezbolá, donde al menos 25 militantes fallecieron. Dos días después, una multitud asaltó la Embajada de EE.UU. en Bagdad, y el presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a Irán de "orquestar el ataque" y advirtió a Teherán que pagaría "un precio muy grande".

Así, el 2 de enero, 12 personas murieron en un ataque aéreo de EE.UU. en Irak, entre ellas el prominente general iraní Soleimani –al frente de los servicios de inteligencia iraníes y una figura clave en la dirección de las acciones militares de este país en la región– y el líder de Kataib Hezbolá y de las Fuerzas de Movilización Popular, Abu Mahdi al Muhandis. El Pentágono asumió la responsabilidad.

Por su parte, el Parlamento iraquí aprobó una resolución para "poner fin a la presencia de tropas extranjeras" y prohibirles "usar su suelo, espacio aéreo o aguas por cualquier razón".